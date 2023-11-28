بلباو يوقف جيرونا ويُهدي الريال صدارة الليغا

بلباو يوقف جيرونا ويُهدي الريال صدارة الليغافرض أتلتيك بلباو التعادل الإيجابي 1-1 على مُضيفه جيرونا، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني، افتتح فيكتور تسيغانكوف التسجيل لمصلحة جيرونا في الدقيقة الـ55.

نجح إينياكي ويليامز في تسجيل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الـ68، لتنتهي المباراة بهدف لمثله.

تقاسم الفريقان نقاط المباراة، نقطة لكل منهما، وبقي جيرونا في المركز الثاني برصيد 35 نقطة، خلف ريال مدريد المُتصدر بعدد النقاط نفسه. وصعد أتلتيك بيلباو إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.