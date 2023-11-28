نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من مدرب المنتخب السابق بشأن روي فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشَفَ زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق عن رأيه في البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي للفراعنة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": روي فيتوريا مدرب جيد بالنسبة للأندية وليس للمنتخبات، والمنتخب لم يحقق الفوز على منتخبات جيدة حتى الآن.

وواصل: أتمنى ألا يكون الفوز على جيبوتي وسيراليون ضمن الجولتين الأولى والثانية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 "خادعًا"، فالاختبار الحقيقي سيكون في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستنطلق في يناير المقبل بكوت ديفوار".

وأضاف: البرتغالي روي فيتوريا خاض تولى تدريب المنتخب الوطني ولم يسبق له تدريب أي منتخب من قبل، حيث كانت جميع تجاربه مع أندية برتغالية، وكذلك النصر السعودي، كما أن تدريب الأندية يختلف كثيرًا عن المنتخبات.