نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يحذر الأهلي من مواجهة سموحة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد حشيش نجم الأهلي السابق أن مباراة الأهلي وسموحة صعبة للغاية وستكون فيها ندية قوية بين الفريقين.

محمد حشيش: الأهلي يحتاج للفوز على سموحة

وصرح محمد حشيش في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج" البيت الكبير "على قناة "الأهلي":"الأهلي قبل توقف الدولي تعثر بالتعادل أمام الجونة".

وأكمل: "الأهلي سيدخل مباراة سموحة غدًا وعينه على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وتابع: "مباراة الأهلي وسموحة مهمة للغاية وخاصة أن النادي الأهلي يحتاج للفوز وحصد الثلاث نقاط".

وأضاف: "الأهلي ليه ضغط مباريات سؤاء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا في الفترة القادمة".

واختتم: "كولر سيكون لديه حسابات في مباراة سموحة وهي تحقيق الفوز وتجهيز اللاعبين لمباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد المقاولون العرب.