نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر يفجرها: الأهلي لم يفاوض "سواه" وكولر رفض رحيل الموهوب إلى سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، وجود مفاوضات سابقة لضم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



- فرج عامر يتحدث عن صفقة الأهلي الجديدة ومفاوضات كوكا

وصرح محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة:" مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية، ولكن ليس هناك شئ مستحيل، والملعب لا يعترف سوى بالمجهود داخله".

وأوضح عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أحمد سامي من المدربين المميزين ولا أتحدث معه في الأمور الفنية وأثق في قدراته، وحال الفوز سيكون هناك مكافآت خاصة".

وأردف فرج عامر: "حاولنا بقوة ضم أحمد نبيل كوكا من الأهلي في الموسم الماضي، ولكن كولر رفض تمامًا، ونفس الأمر بالنسبة لرغبتنا في ضم معتز محمد وزعلوك وتم الرفض أيضًا، علاقتنا مع نادي الزمالك دائمًا ممتازة".

وأكمل رئيس نادي سموحة: "دوكو دودو لاعب الفريق، سيرحل عن سموحه في يناير بعرض أوروبي، وهو مطلوب في الدوري الفرنسي ونطلب 650 ألف يورو".

أشار: "أحمد حكم مدافع الفريق لديه عرض من أحد الأندية، ورفضنا ضم أحمد عبدالقادر بسبب راتبه، وأؤكد أن الأهلي لم يتفاوض مع جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني، ولن ندخل في التفاوض معه".

واختتم: "صفحتي الشخصية والأخبار التي يتم نشرها هي معلومات بناءً على علاقاتي مع اللاعبين والوكلاء وشركات التسويق، ولكن الاخبار لا تأتي من الأندية".