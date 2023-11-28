نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يُعلن موعد عودة الونش للمشاركة مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، موعد عودة محمود حمدي الونش للمشاركة مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، والإستفادة من خدماته في المرحلة القادمة.



حيث أن الونش قد لا حقته الإصابة بقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسرى، وذلك ما جعله يغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

وقال "شوبير "عبر برنامجه التليفزيوني "ملعب أون" على قناة «أون تايم سبورتس»: "تواصلت مع معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، وكشف لي أنه في لأقرب وقت سيعود محمود الونش للمشاركة في مباريات الفريق".



وتابع: "معتمد جمال أكد أن الونش لا يفصله عن العودة من جديد للمشاركة في مباريات الزمالك مجددا سوى شهر نص أو شهرين فقط وبالتحديد بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة".



واختتم: "اللاعب يقوم بتنفيذ برنامجه التأهيلي الأخير واللاعب في الفترة الحالية على ما يرام وبات قريبًا من الجاهزية والمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة".