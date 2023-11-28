نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: ملف تجديد عقود هذا الثنائي محسوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن بيرسي تاو تعرض لكدمة قوية في لقاء الأهلي أمام ميدياما الغاني، كما أن المدير الفني دائمًا هو صاحب القرار في مشاركة أي لاعب أو تواجده كبديل.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الاهلي قدم مستوى جيد أمام ميدياما، والشوط الأول كان هناك فرص كثيرة ضائعة، ولو تم التسجيل مبكرًا كانت النتيجة ستختلف تماما، وستكون اكبر من ثلاثة، والفريق استحوذ على الكرة، وهناك مؤشرات إيجابية في هذه المباراة، وشعرت بعودة جزء من المستوى الذي كان عليه الأهلي في الموسم الماضي".

وأضاف: "سعيد بعودة عمرو السولية لقائمة الأهلي وهو قيمة كبيرة ولاعب رائع ومسجل للاهداف بصفة دائمة وأتمنى تواجده في كأس العالم للأندية".

وأتم: "كل اللاعبين في الاهلي التجديد معهم أمر محسوم سواء علي معلول أو عمرو السولية وحتى محمد عبدالمنعم، كل الأمور تسير بشكل جيد، ولكن بعضهم يكون متعجل في ملف تمديد العقود، والأمور داخل الاهلي مُحكمة تمامًا".