نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية موعد مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة.

موعد مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند

واختتم ميلان تحضيراته لمواجهة بروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وستنطلق القمة النارية عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد بروسيا دورتموند

وتعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع مباراة ميلان وبروسيا دورتموند بالتحديد عبر قناة bein sports 4.