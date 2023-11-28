نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: أتمنى التعاقد مع فتوح.. وهذا اللاعب إضافة كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف ضياء السيد نجم الأهلي السابق، موقفه من انتقال أحمد فتوح للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وكذلك عمر كمال عبدالواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "أتمنى انتقال أحمد فتوح للأهلي لو كان (متاح) ولا أعرف هل سيقوم الزمالك ببيعه داخل أو خارج مصر، وهو لاعب مميز ومن أفضل العناصر في مركز الظهير الأيسر ولازال صغير السن".

وأكمل: "أتمنى أن يستمر أداء الأهلي القوي أمام سموحة بنفس مستوى الشوط الثاني أمام ميدياما الغاني، ومن المهم اللعب بجدية كاملة، واستبعاد كريم الدبيس مفاجأة بالنسبة لي، بعدما قدم مستوى طيب خلال المباراة الماضية، كان على الاقل يجب أن يتواجد بديلا، ومع بعض الخبرات سيتطور مستواه أكثر".

وتابع: "كريم فؤاد قدم مستوى هائل ولديه صفات رائعة، ويمتلك السرعة والحماس والروح العالية، وهو يتفانى في بذلك المجهود، واتمنى التوفيق له وان تبتعد عنه الاصابات، وهو نجح في كافة المراكز مع كولر، ولكن عليه أن يدخل كثيرا لعمق الملعب ويعطي المساحة لـ هاني من أجل الهجوم، وهو ما فعله بيرسي تاو بعد مشاركته في الشوط الثاني، لذلك هاني يتألق بجوار تاو".

وأتم: "عمر كمال عبدالواحد انضم لمنتخب مصر في وجودي كمدرب للفراعنة، وجوده في الأهلي إضافة كبيرة، خصوصا مع كثرة عدد المباريات المحلية والقارية، كما أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، وأصبح الأهلي مجبر على اللعب في أكثر من بطولة بسبب العوامل المالية".