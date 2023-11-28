نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا دورتموند ضد ميلان اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر إيدين تيرزيتش مدرب بروسيا دورتموند على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق إي سي ميلان مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات أبطال أوروبا.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد ميلان

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: بن سبعيني – شلوتيربيك – هوميلز – رايرسون.

خط الوسط: سابيتزر – تشان – براندت.

ّخط الهجوم: بينوي جيتينز – فولكروج – رويس.

موعد مباراة ميلان ضد بروسيا دورتموند

ويستقبل الروسونيري نظيره فريق بروسيا دورتموند مساء اليوم الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 5 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويشهر الحكم صافرة بداية أحداث المباراة عند تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة الساعة 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة 12 بتوقيت أبو ظبي والإمارات.