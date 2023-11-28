نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع أول صفقاته الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت إدارة النادي الأهلي، من حسم أولى الصفقات الشتوية المنتظرة لدى العديد من جماهير وعاشقي القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الشتوي القادم في يناير المقبل.

ويعمل مسؤولو الأحمر في الموسم الحالي، على تلبية طلبات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، الشهر القادم.

- الأهلي يتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي يتمسك بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " عدم حضور مارسيل كولر في جلسة أمس الإثنين، بسبب الانشغال بمباراة سموحة في الدوري كانت قد تسببت في تعطل الصفقة ".

وواصل أمير هشام: "شركة الكرة بالنادي الأهلي سوف تقوم بحسم الصفقة رسميا قريبا وتعلن انضمام اللاعب لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

على جانب آخر، يترقب النادي الأهلي موقف الظهير الأيسر الدولي أحمد فتوح، من الرحيل عن فريقه نادي الزمالك في الفترة القادمة، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لخلافة التونسي علي معلول.