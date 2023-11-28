نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام بيراميدز اليوم الثلاثاء في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف ملعب استاد الدفاع الجوي، في الرابعة مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة هامة ومرتقبة، حيث يحل الاسماعيلي ضيفًا على نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

عقد إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، اجتماعًا مطولًا مع اللاعبين لتشجيعهم على استعادة نغمة الانتصارات في أمام بيراميدز، واستعادة التركيز وتفادي الأخطاء الدفاعية التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان المزيد من النقاط.

شهد المران الختامي للفريق أمس الإثنين، تمارين خفيفة لتجنب إرهاق اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة، وحدد الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال تكليفات محددة للعديد من اللاعبين استعدادًا لتنفيذها في المباراة، لضمان النقاط الثلاث ومصالحة الجماهير.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، حققهم الفريق من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في مباراة، فيما تلقى الهزيمة خلال 4 مباريات، سجل مهاجمو الإسماعيلي 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام بيراميدز في دوري Nile

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي -إياد العسقلاني - محمد نصر - حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد حسن - محمد عبد السميع - عمر الساعي - عبد الرحمن مجدي - ياو أنور.

خط الهجوم: باسم مرسي