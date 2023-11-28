نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره لايبزيج الألماني مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 على ملعب "الاتحاد"، معقل السيتيزن، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل السيتيزن صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في أربع مباريات، فيما يحتل الفريق الألماني وصافة الترتيب برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات وخسارة لقاء وحيد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.