ترتيب مجموع برشلونة في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة بورتو اليوم الثلاثاء

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة مشجعي البلوجرانا في معرفة ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة بورتو اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتشامبيونزليج.

ويحتضن ملعب "مونتجويك الأولمبي"، هذا اللقاء الصعب والقوي بين فريقي برشلونة وبورتو مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا 223-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وبورتو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، ترتيب مجموعة برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة بورتو البرتغالي اليوم الثلاثاء 28-11-2023.

ويتواجد برشلونة في المجموعة الثامنة برفقة أندية بورتو البرتغالي، شاختار دونيتسك الأوكراني، رويال أنتويرب البلجيكي.

ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا

1- برشلونة: 9 نقاط.

2- بورتو: 9 نقاط.

3- شاختار دونيتسك: 6 نقاط.

4- رويال أنتويرب: 0 نقاط.