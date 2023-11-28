نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وكان فريق اتحاد جدة تمكن من التأهل إلى دور ال 16 من عمر بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما حقق الفوز على فريق أجمك الأوزبكي، بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما تأهل فريق النصر رغم التعادل أمام نظيره بيرسبوليس، سلبيا في المباريات التي أقيمت مساء أمس الإثنين.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

العين × باختاكور (18:00 بتوقيت القاهرة) - beIN Sports AFC.

نساجي × مومباي 18:00 بتوقيت القاهرة.

الفيحاء × آهال (18:00 بتوقيت القاهرة) - beIN Sports AFC

نافباخور × الهلال (18:00 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC1 HD

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا اليوم

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقنوات SSC sports السعودية هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.