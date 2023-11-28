نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن فيوتشر في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المقبلة أمام نظيره فريق مودرن فيوتشر ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره مودرن فيوتشر ضمن منافسات الدوري العام، والقنوات الناقلة للقاء.

موعد مباراة الزمالك أمام فيوتشر في الدوري المصري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر، مساء غدًا الأربعاء الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.