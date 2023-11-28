نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر: مباراتنا مع الأهلب صعبة وليست مستحيلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه أن مباراة فريقه الأهلى اليوم صعبة وليست مستحيلة.

وأضاف المهندس فرج عامر على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

وأوضح فرج عامر أن يأمل أن تسود الروح الرياضية بين اللاعبين ويخرج الجميع سليما من المباراة.

وتقام المباراة فى السابعة مساء اليوم على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل سموحه المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بينما يأتى الأهلى فى مقدمة المركز الأول برصيد 13 نقطة.