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أحمد جودة - القاهرة - اظهر لاعبو فريق برشلونة غضبًا كبيرًا إزاء مقترح الإدارة برئاسة خوان لابورتا خلال فترة أعياد رأس السنة.

نجوم برشلونة ينقلبون على قرار لابورتا

ووفقًا لتقرير صحيفة "سبورت"، يستعد الفريق لخوض آخر مباراة في عام 2023 أمام ألميريا في 20 ديسمبر، تليها إجازة لمدة عشرة أيام بمناسبة الاحتفال برأس السنة، قبل الاستعداد للمشاركة في السوبر الإسباني.

ووفقًا للتقرير، قدمت إدارة النادي اقتراحًا للاعبين بخوض مباراة ودية في دالاس يوم 21 ديسمبر أمام فريق كلوب أمريكا.

ويرى اللاعبون أن هذه الخطوة تقلل من فترة الإجازة، خاصةً مع السفر الطويل الذي يحتاج إلى 14 ساعة في الذهاب ومثلها في الإياب، مع احتمالية حدوث إصابات.

تشير الصحيفة إلى أن القبول بالمباراة يعود إلى أسباب اقتصادية فقط، حيث سيحصل النادي على مبلغ قدره 4 ملايين يورو في مقابل تقليل إجازة اللاعبين بيومين.

وقد أعرب اللاعبون عن اعتراضهم على هذا القرار، مبينين للجهاز الفني والإدارة رفضهم للسفر، ورؤيتهم في ذلك خطرًا كبيرًا.