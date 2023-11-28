نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. انقلاب في برشلونة وكولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة ومباريات نارية في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

نجوم برشلونة ينقلبون على قرار لابورتا

اظهر لاعبو فريق برشلونة غضبًا كبيرًا إزاء مقترح الإدارة برئاسة خوان لابورتا خلال فترة أعياد رأس السنة.

ووفقًا لتقرير صحيفة "سبورت"، يستعد الفريق لخوض آخر مباراة في عام 2023 أمام ألميريا في 20 ديسمبر، تليها إجازة لمدة عشرة أيام بمناسبة الاحتفال برأس السنة، قبل الاستعداد للمشاركة في السوبر الإسباني.

ووفقًا للتقرير، قدمت إدارة النادي اقتراحًا للاعبين بخوض مباراة ودية في دالاس يوم 21 ديسمبر أمام فريق كلوب أمريكا.

ويرى اللاعبون أن هذه الخطوة تقلل من فترة الإجازة، خاصةً مع السفر الطويل الذي يحتاج إلى 14 ساعة في الذهاب ومثلها في الإياب، مع احتمالية حدوث إصابات.

تشير الصحيفة إلى أن القبول بالمباراة يعود إلى أسباب اقتصادية فقط، حيث سيحصل النادي على مبلغ قدره 4 ملايين يورو في مقابل تقليل إجازة اللاعبين بيومين.

وقد أعرب اللاعبون عن اعتراضهم على هذا القرار، مبينين للجهاز الفني والإدارة رفضهم للسفر، ورؤيتهم في ذلك خطرًا كبيرًا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة في دوري نايل

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام سموحة.

ويستضيف الأهلي نظيره سموحة في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - مروان حمدي - إمام عاشور

الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - صلاح محسن.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وكان فريق اتحاد جدة تمكن من التأهل إلى دور ال 16 من عمر بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما حقق الفوز على فريق أجمك الأوزبكي، بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما تأهل فريق النصر رغم التعادل أمام نظيره بيرسبوليس، سلبيا في المباريات التي أقيمت مساء أمس الإثنين.

العين × باختاكور (18:00 بتوقيت القاهرة) - beIN Sports AFC.

نساجي × مومباي 18:00 بتوقيت القاهرة.

الفيحاء × آهال (18:00 بتوقيت القاهرة) - beIN Sports AFC

نافباخور × الهلال (18:00 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC1 HD

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا اليوم

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقنوات SSC sports السعودية هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.