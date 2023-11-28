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أحمد جودة - القاهرة - شارك الاتحاد الأفريقي للدارتس في اجتماع الجمعية العمومية لاتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية " الأوكسا" التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 إلى 26 من شهر نوفمبر الجاري وضم الوفد يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد وجودة أبو النور الأمين العام ويشارك في اجتماع الجمعية العمومية نحو 56 اتحادا رياضيا إفريقيا..

الأفريقي للدارتس ”يشارك في الجمعية العمومية لاتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية

وكان الاتحاد الدولي للدارتس قد وافق رسميا على إشهار الاتحاد الأفريقي في اجتماع الجمعية العمومية خلال شهر سبتمبر الجاري ويضم الاتحاد الأفريقي للدارتس نحو 12 دولة إفريقية وهى: مصر - دولة المقر- وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وغانا وأوغندا وتونس والجزائر وموريتانيا والسودان ونيجيريا وكينيا وليبيا

ودشن الاتحاد أول بطولاته القارية خلال شهر مارس الماضي في مدينة الأقصر المصرية وتقام البطولة الثانية في تونس خلال شهر إبريل المقبل 2024.

وقال الدكتور يحيى عبد القادر إن انضمام الاتحاد الأفريقي للدارتس إلى الأوكسا يساعد الاتحاد في الاستفادة من خطة الأوكسا الرياضية في القارة الأفريقية والتواجد في البطولات الأفريقية لا سيما دورات الألعاب الأفريقية المقبلة.

وسبق ان تحدثت هبة عبد العزيز عضو مجلس الإدارة لفضائية اون تايم إنه على مستوى ١٢ محافظة هناك ٥٠٠ لاعب ولاعبة يمارسون رياضة الدارتس في وقت قصير حيث تم اشهار الاتحاد في ٢٠١٩ وتوقفت المنافسات لفترة بسبب جائحة كوفيد ١٩ قبل أن تعود مرة أخرى مؤكدة ان الاتحاد في سعيه إلى زيادة انتشار اللعبة في اكتر من محافظة خلال المرحلة المقبلة..