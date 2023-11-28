نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ايدي هاو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الموافق الثلاثاء بستاد حديقة الامراء في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.



- موعد مباراة باريس ونيوكاسل



وتنطلق صافرة بداية وانطلاق أحداث مباراة باريس ونيوكاسل مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية والدوحة.



- ترتيب مجموعة باريس ونيوكاسل



1- بوروسيا دورتموند 7 نقاط

2- باريس 6 نقاط

3- ميلان 5 نقاط

4- نيوكاسل 4 نقاط



- القنوات الناقلة لمباراة باريس ونيوكاسل



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القمر: سهيل

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 2/3



تشكيل نيوكاسل أمام باريس



حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير، جمال، شار، تينو.

خط الوسط: مايلي، جيماريش، جولينتون.

خط الهجوم: الميرون، ايساك، جوردون.

