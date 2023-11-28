نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نزوات نيمار لا تنتهي".. نجم الهلال متورط في فضيحة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، أزماته الأخيرة داخل الساحرة المستديرة، والتي كانت سببا في تدهور علاقته مع زوجته بسبب العلاقات النسائية المتكررة.

ويهوض نجم السامبا في الفترة الحالية، برنامج علاج طبيعي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي التي نالت منه مؤخرا.

- نيمار يصدم جماهير الهلال

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النجم البرازيلي مازال يواصل نشاطه بالمشاركة في الحفلات الليلية، والتي تشهد حضور نساء من الوسط الفني إضافة إلى عارضات الأزياء".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن نيمار بات قريبا من علاقة جديدة مع الفنانة البرازيلية ناتاليا مورايس.

على جانب آخر، يبحث مسؤولو الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، عن صفقة ضخمة بديلة لنيمار، بعد تأكد غيابه عن الموسم الأول له داخل قلعة الهلال.

