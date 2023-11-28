نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الهلال أم الاتحاد".. حرب داخل السعودية على نجم الدوري الإنجليزي في يناير في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتنافس أندية الدوري السعودي في الفترة الحالية، على ضم بعض الصفقات الأوروبية الضخمة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لمواصلة تدعيم الأندية بلاعبين من العيار الثقيل.

ونجحت تلك الخطوة هذا الموسم داخل دوري روشن والتي شهدت استقطاب كل من، ساديو ماني وياسين بونو وكريم بنزيما وكانتي وفابينيو وفيرمينيو ونيفيز وسافيتش وكوليبالي وهندرسون ورياض محرز وبروزوفيتش وماكسيمن ولابورت ونيمار وفرانك كيسيه وجوتا وجابري فيجا.

- نجم وست هام يثير اهتمام الدوري السعودي

وأكد موقع "footballinsider247"، أن إدارة نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، لن يمانع في رحيل سعيد بن رحمة، بعد الترقب الكبير له من أندية الدوري السعودي.

وأشار الموقع الإنجليزي، أن مسؤولو وست هام، يدرسون تحقيق أعلى فائدة من الاستغناء عن بن رحمة، في حال تلقى عرضًا كبيرًا في الميركاتو الشتوي المقبل من دوري روشن السعودي.

