نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رونالدو عقب مواجهة بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على حسم تأهله إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال آسيا 2024، بعد تصدر مجموعته، عقب انتهاء مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتعادلت كتيبة رونالدو مع ضيفه بيرسبوليس الإيراني، سلبيا دون أهداف ليعتلي قمة المجموعة.

- رونالدو يعلق على أداء النصر

وحرص الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر على التعليق عن ما يحققه العالمي في المباريات الأخيرة من انتصارات متتالية.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سعيد بالتأهل كمتصدرين للمجموعة والوصول إلى 20 مباراة دون هزيمة.. عمل جماعي عظيم".

على جانب آخر، شهدت مباراة النصر وبيرسبوليس، واقعة أخلاقية عقب رفض رونالدو، احتساب ركلة جزاء في بداية المباراة، بعد إبلاغ حكم المباراة بعدم وجود مخالفة مع الدون.

