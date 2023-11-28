نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صديق ميسي يفجر كبرى المفاجأت عن عودة البرغوث الأرجنتيني لبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نحم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حول عودة زميله ليونيل ميسي من جديد إلى فريقه المحبب، نادي برشلونة الإسباني، خلال الموسم الحالي.



- أجويرو يتحدث عن ميسي

وصرح أجويرو:" برشلونة كان في فترة صعبة للغاية قبل وصول تشافي إلى الفريق، لينجح في تكوين مزيج بين اللاعبين الشباب والخبرة، ويعيد أداء البارسا المعهود".

وتابع:" عشق برشلونة لا يزال داخل ليونيل ميسي بشكل كبير، أشعر كثيرا أن عودته لارتداء قميص برشلونة، مجرد وقت فقط وسوف يحدث".

على جانب آخر، يخطط مسؤولو العملاق الكتالوني في تنظيم مباراة اعتزال البرغوث الأرجنتيني داخل ملعب الكامب نو، حتى يتمكن من توديع جماهير الفريق التي تعشقه.

