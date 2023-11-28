الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

يختتم نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في دوري نايل.

ويسعى معتمد جمال المدرب العام لنادي الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك تحقيق الفوز على مودرن فيوتشر وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على المربع الذهبي.

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه الزمالك ومودرن فيوتشر في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد السلام.

