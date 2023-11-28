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أحمد جودة - القاهرة - كارلو أنشيلوتي، المدرب الإيطالي لريال مدريد، استقبل أخبارًا غير مشجعة اليوم الثلاثاء، قبل المواجهة مع نابولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

مستشفى ريال مدريد تستقبل نزيل جديد

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، يتعذر على أنشيلوتي الاعتماد على لوكا مودريتش، اللاعب الكرواتي، في مباراة نابولي المقررة غدًا الأربعاء، بسبب إصابته.

وأوضحت الصحيفة أن مودريتش أجرى فحوصات، ورغم أن الأمور ليست خطيرة، إلا أن الحمل البدني كان ثقيلًا، مما يجعل المشاركة في المباراة غير ممكنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مودريتش سيعمل مع الجهاز الطبي يومًا بعد يوم، وفي حالة استجابته للعلاج، قد يكون قادرًا على المشاركة في مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني، أو على أقصى تقدير في لقاء ريال بيتيس.

تزامنًا مع ذلك، يعاني ريال مدريد من سلسلة إصابات أثرت على عدة لاعبين، بما في ذلك تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، وكامافينجا، وتشواميني، وفينيسيوس جونيور.