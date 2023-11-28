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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة مدوية في قائمة برشلونة لمواجهة بورتو بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة قائمة البلوجرانا التي تستعد لمواجهة بورتو البرتغالي لحساب مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.
تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا
وشهدت قائمة البلوجرانا خروج الحارس الالماني مارك اندريه تيرشتيجن بسبب الاصابة التي يعاني منها في الظهر ما يعني الاعتماد على البديل انياكي بينا اساسيًا خلال مواجهة اليوم.
وجاءت قائمة برشلونة كاملة وفق ما يلي:-
- حراسة المرمى: إنياكي بينا – أندير أسترالاجا – دييغو كوشين.
- خط الدفاع: اليكس بالدي – رونالد أراوخو – إينجو مارتينيز – كريستنسن – ماركوس ألونسو – جويل كوندي – جواو كانسيلو.
- خط الوسط: أوريل روميو – فيرمين لوبيز – الكاي جوندوجان – بيدري – فرينكي دي يونج – كاسادو – سيرجي روبيرتو.
- خط الهجوم: فيران توريس – جواو فيليكس – لامين يامال – ليفاندوفسكي – رافينيا.