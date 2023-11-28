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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم: ذا صن: مان يونايتد يريد لاعب تشيلسي السابق.. آس: أتلتيك يمنح ريال مدريد الصدارة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 28-11-2023
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
ذا صن
مان يونايتد يريد لاعب تشيلسي السابق تيمو فيرنر وجماهير اليونايتد تقول " ارجوكم اخبرونا ان هذه مزحة "
آس
برشلونة واتلتيكو عليهم الفوز للعبور
اتلتيك يمنح ريال مدريد الصدارة
افضل نسخة لبيلنجهام
كورييري ديلو سبورت
اليجري سيغادر اليوفي في نهاية الموسم
الميلان ونقطة العودة
الجيميع في لاتسيو مع ساري