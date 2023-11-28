نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لاتسيو ضد سيليتك اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الإيطالي استعداداته لمواجهة نظيره فريق سيلتك الاسكتلندي مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لاتسيو.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق سيلتك المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.



وسوف يتم نقل مباراة فريق لاتسيو الإيطالي ضد نظيره فريق سيلتك الاسكتلندي مساء اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

