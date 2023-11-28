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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة، عن عرض لجنة التخطيط لمهاجم جديد على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم،لدراسة إمكانية التعاقد معه خلال شهر يناير المقبل.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن المهاجم البلجيكي شارلي موسوندا لاعب فريق أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي تم ترشيحه عن طريق شركة تسويق أوروبية خاصة.

"تخطيط الأهلي" تفاجئ كولر بمهاجم من العيار الثقيل

وتابع، أن المهاجم يمتلك سيرة ذاتيه جيدة حيث لعب في أندية تشيلسي وليفانتي وريال بيتيس وسيلتك الاسكتلندي.

واختتم، أن قيمته التسويقية تبلغ نصف مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة السكندري مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

