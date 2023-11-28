نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هجوم على الدون".. إعلامي سعودي يهين رونالدو عقب واقعة ركلة الجزاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مباراة النصر السعودي وضيفه بيرسبوليس الإيراني، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، واقعة نادرة بعد رفض رونالدو الحصول على ركلة جزاء غير صحيحة.

وانتهت أحداث تلك المباراة، بتعادل كتيبة رونالدو سلبيا، ليضمن تأهله إلى الدور القادم من البطولة.

- هجوم على رونالدو

ورفض الظاهرة البرتغالية، قرار حكم المباراة بالحصول على ركلة جزاء بعد وقوع رونالدو في منطقة جزاء المنافس، ليبلغ الدون حكم المباراة بعدم وجود مخالفة.

وحرص الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، على التعليق عن تلك الواقعة عقي انتهاء المباراة.

حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "X":"مثل هذه الحركات قد تكون مقبولة مع ماجد عبدالله أيام الأبيض والأسود.. أما مع تقنية VAR فلا أهمية لها. بطلوا استعباط !!".

