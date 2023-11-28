نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الزمالك في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يدخل نادي مودرن فيوتشر معسكرًا مغلقًا مساء اليوم في أحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في دوري نايل.

ويأتي ذلك من أجل الاستعداد الجيد لمباراة الزمالك في الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يحتل نادي مودرن فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز على سوبر سبورت يونايتد بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه مودرن فيوتشر والزمالك في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة الزمالك ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد السلام.

