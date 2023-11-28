نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف حقيقة أزمة كولر وتاو في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة استبعاد كولر المدير الفني للأهلي للجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق، عن مواجهة اليوم أمام سموحة.

حيث قال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "بشأن استبعاد بيرسي تاو من مواجهة الأهلي التي من المقرر لها أن تقام اليوم أمام سموحة، تواصلت مع كابتن خالد بيبو مدير الكرة، عن أن هل هناك أزمة بينه وبين كولر المدير الفني للفريق؟ ورد قالي لا على الإطلاق".

وتابع: "خالد بيبو أكد لي أن مدرب الأحمال هو من يضع التدريبات، حيث أنه عقب مواجهة ميدياما الغاني الماضية لم يطالبه بالتدريبات مع المستبعدين، بسبب قدومه من بلاده قبلها بساعات، خوفًا عليه من الإرهاق، وهذا يعني لا يوجد أزمة من الأساس".

واختتم: "ما جعل الأمور تتفاقم وجعل الجميع يتحدث عن وجود أزمة، هو استبعاد بيرسي تاو من مواجهة اليوم أمام سموحة، دون أسباب واضحة، ولكني حاولت التأكد من المصدر وهو كابتن خالد بيبو وأكد أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي أزمة تذكر".

