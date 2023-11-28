نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمشاهدة الهلال ونافباخور نامانجان.. القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأ الكثير من محبي وعشاق كرة القدم، في البحث عن تردد القنوات الناقلة للمواجهة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع نظيره فريق نافباخور نامانجان الأوزبكي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري؛ في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.



موعد مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا



حيث من المقرر أن تقام مباراة الهلال مع نظيره فريق نافباخور، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.



ويدخل فريق الهلال مباراة اليوم، وهو في صدارة المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق نافباخور، المركز الثاني بنفس عدد النقاط.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا



وتعد قناة beIN Sports AFC HD، وقناة ssc sports، بالإضافة إلى قنوات الكأس الرياضية هي المسئولة عن إذاعة مباراة الهلال ضد نافباخور نامانجان مساء اليوم ببطولة دوري أبطال آسيا بشكل حصري ومباشر، في موسمه الحالي 2023-2024.



تردد beIN Sports AFC HD على نايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

