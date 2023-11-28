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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نظيره فريق بورتو البرتغالي اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مشاركة تير شتيجن في المباريات مع برشلونة

وقرر المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استبعاد الألماني تير شتيجن حارس مرمى الفريق من مواجهة فريق بورتو البرتغالي اليوم.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن هناك تفاؤل كبير في نادي برشلونة حول قدرة تير شتيجن في المشاركة في مباراة أتلتيكو مدريد القادمة في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره فريق أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة 15 من عمر بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

