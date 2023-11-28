تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة لايبزيج الألماني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج

تقام مباراة مان سيتي ضد الفريق الألماني، مساء، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام لايبزيج

حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: والكر، دياز، جفارديول، أكانجي

خط الوسط: رودري، فودين، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: دوكو، هالاند، ألفاريز

ترتيب مانشستر سيتي ولايبزيج في المجموعة

يحتل مانشستر سيتي المركز الأول في المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يأتي لايبزيج في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

