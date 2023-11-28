عاجل.. إيهاب جلال يعلن تشكيل الاسماعيلي لمواجهة بيراميدز في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تشكيل مواجهة بيراميدز والمقرر انطلاقها بعد قليل.

إيهاب جلال يعلن تشكيل الاسماعيلي لمواجهة بيراميدز

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره بيراميدز، على ملعب استاد الدفاع الجوي، في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويطمح فريق الإسماعيلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز وصيف جدول ترتيب الدوري، من أجل مصالحة الجماهير، بعد تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 4 نقاط حققها الفريق من فوز وتعادل و4 هزائم.



حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: حمدي النقاز - محمد نصر - إياد العسقلاني - محمد هاشم

خط الوسط: محمد دسوقي - عمر الساعي - محمد بيومي - محمد عبد السميع

خط الهجوم: مروان حمدي - ياو أنور