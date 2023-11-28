ألمانيا إلى نهائي كأس العالم للناشئين

ألمانيا إلى نهائي كأس العالم للناشئيننجح المنتخب الألماني، في حجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بعدما تغلب على نظيره الأرجنتيني، بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 2، بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة بتعادل المنتخبين بنتيجة 3 - 3، فى لقاء نصف النهائي، والذى جمعهما اليوم الثلاثاء، على ستاد "ماناهان" فى إندونسيا.

سجل ثلاثية منتخب ألمانيا باري برونر هدفين وماكس مورستيد، في الدقائق 9، 58 و 69 من زمن اللقاء.

في المقابل أحرز ثلاثية المنتخب الأرجنتيني أوجستين روبرتو "هاتريك"، في الدقائق 36، 45 و الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفى ركلات الترجيح، نجح المنتخب الألماني بنتيجة 4 – 2، بعدما أهدر المنتخب الأرجنتين ركلتي جزاء مقابل واحدة للمنتخب الألماني.

وينتظر المنتخب الألماني، فى المباراة النهائية، الفائز من مواجهة فرنسا ومالي، والتى ستقام بعد قليل.