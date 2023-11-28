نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاسماعيلي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل السماوي لمواجهة الإسماعيلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاسماعيلي في دوري نايل

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - رمضان صبحي - كريم حافظ - أحمد فتحي - مهند لاشين - سيف جعفر - دودو الجباس - فخري لاكاي

