ترتيب مجموعة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة لايبزيج اليوم الثلاثاء

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب مجموعة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا مويم 2023-2024، قبل مواجهة لايبزيج الألماني اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.



ما هو ترتيب المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا



مانشستر سيتي، 12 نقطة

لايبزيج، 9 نقاط

النجم الأحمر، نقطة واحدة

يانغ بويز، نقطة واحدة



ما موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا؟



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره نادي لايبزيج الألماني مساء الثلاثاء المقبل 28 نوفمبر 2023، في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.



يستضيف ملعب الاتحاد المباراة المرتقبة بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نظيره نادي لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.