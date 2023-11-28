نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استبعاد نجم ريال مدريد من المشاركة أمام نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نجم النادي الملكي من مباراة نابولي القادمة في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نابولي الإيطالي مساء الغد الاربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة مساءً.

وقرر المدرب كارلو أنشيلوتي منح النجم الكرواتي لوكا مودريتش راحة ولن يخاطر به في مباراة نابولي الإيطالي القادمة في دوري الأبطال خوفا من تفاقم الإصابة التي تعرض لها.

وأكدت تقارير صحفية أن المدرب كارلو أنشيلوتي واللاعب لوكا مودريتش يشعرون بالارتياح التام وذلك بعد نتائج الاختبارات التي أجراها اللاعب لأنه لا يوجد شيء مقلق ولكنه فضل عدم المخاطرة به.

