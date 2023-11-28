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أحمد جودة - القاهرة - تحدث القائد برونو فيرنانديز لفريق مانشستر يونايتد عن أهمية استمرار مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا، قبل المباراة المتوقعة مع جالطة سراي التركي في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

برونو فيرنانديز يفسر تصرفه تجاه ماركوس راشفورد

وأعرب فيرنانديز في المؤتمر الصحفي عن أهمية التنافس مع أفضل الأندية في أوروبا، مشيرًا إلى أن عدم التأهل سيكون محبطًا، وأن تركيز الفريق يتجه نحو الفوز في المباراة المقبلة، مع توقع أجواء حادة.

وفيما يتعلق بتنفيذ ركلة الجزاء من قبل ماركوس راشفورد أمام إيفرتون، أوضح فيرنانديز أن الأمور تعتمد على اللحظة نفسها، مشيرًا إلى أهمية أن يحتفظ المهاجمون بالثقة لتسجيل الأهداف.

وعلى صعيد التعامل مع الانتقادات في مانشستر يونايتد، أكد فيرنانديز أنه من الطبيعي تلقي الانتقادات في هذا النادي، وأن على اللاعبين التعامل مع ذلك، مشيرًا إلى أن التوقعات دائمًا مرتفعة.

وفيما يخص قيادته للفريق، أكد أنه لم يتغير منذ وصوله للنادي، وأنه يتعامل مع الشارة بشكل طبيعي، مشددًا على أنه يحتفظ بنفس الروح والأداء القيادي.

أخيرًا، تحدث فيرنانديز عن زميله أليخاندرو جارناتشو، مشيدًا بموهبته وأدائه في المباراة الأخيرة، وعبّر عن سعادته بالعمل معه واعتبر أنه قدم أفضل أداء له في تلك المباراة.