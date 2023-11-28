نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هدفه في الدارويش.. عبد الله السعيد يستمر في مطاردة الضظوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، تسجيل أهدافا في الدوري المصري، بعد تسجيله هدف التعادل في شباك الإسماعيلي.

وجاءت المباراة بين الفريقين، ضمن افتتاح منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

على بعد ثلاث أهداف فقط من الضظوي

بات السعيد على بعد 3 أهداف فقط، ليقتنص المركز الثالث في نادي المئة، والذي يتواجد فيه السيد الضظوي لاعب الأحمر السابق.

عبد الله تواجد في المركز الرابع برصيد 124 هدف، ليتعدى مصطفى رياض صاحب 122 هدف، بينما تواجد الضظوي برصيد 127 هدف.

أما في الصدراة فيتواجد حسن الشاذلي برصيد 178 هدف، وحسام حسن صاحب 168 هدف.

