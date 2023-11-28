نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن حكم مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تحت إشراف فيتور بيريرا تعيين الحكم طارق مجدي حكمًا لمباراة مودرن فيوتشر والزمالك في دوري نايل.

واختتم نادي مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في دوري نايل.

يحتل نادي مودرن فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز على سوبر سبورت يونايتد بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه مودرن فيوتشر والزمالك في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة الزمالك ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد السلام.