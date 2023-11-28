نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يفوز على نافباخور بهدفين نظيفين ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل نادي الهلال السعودي إلى دور 16 من البطولة بعد فوزه الكبير على نظيره نافباخور الاوزبكي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة الهلال ونافباخور برتم هادئ نسبيا ثم تعددت محاولات الفريقان لتسجيل هدف ولكن لم ينجحوا في ذلك واحتسب الحكم ضربة جزاء للهلال واهدرها سالم الدوسري في الدقيقة 11 وانتهى الشوط 0/0.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان واحتسب الحكم ضربة جزاء للهلال واهدرها سالم أيضا في الدقيقة 68 وسجل مالكوم الهدف الأول في الدقيقة 69 وعاد سالم بالهدف الثاني في الدقيقة 85 وانتهت المباراة 2/0.