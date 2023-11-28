نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للأبيض، عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غدًا الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدوري وتضم القائمة كل من: حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين. خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ". خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

