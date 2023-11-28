نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضيفه سموحة السكندري بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي انتهى بين الفريقين منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وسيطر الأهلي على أغلب مجريات المباراة وحاول زيارة الشباك في أكثر من فرصة لكن المباراة انتهت دون أهداف ليحصل كل فريق على نقطة من اللقاء.

وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 14 نقطة، بينما يمتلك سموحة 9 نقاط في المركز التاسع.



وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى:‏ محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق و‏رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط:‏ مروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد.

خط الهجوم:‏ صلاح محسن.