نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إيدي هاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي باريس سان جيرمان، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام باريس سان جيرمان

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بوبي.

خط الدفاع: كيران تربيير، فابيان شير، جمال لاسيليس، تينو ليفرامينتو.

خط الوسط: برونو جيمارايش، جويلانتون، لويس مايلي.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، جوردون، ألكسندر إيزاك.

موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.