الرياضة

مارسيل كولر يوجه انتقاد لاذع إلى لجنة الحكام عقب التعادل أمام سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، أداء لجنة الحكام عقب تعادل فريقه في مباراة اليوم أمام سموحة.

وتعادل الأهلي مساء اليوم أمام سموحة دون أهداف، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

مارسيل كولر يوجه انتقاد لاذع إلى لجنة الحكام 

كولر قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"هل رئيس لجنة الحكام يقوم بعقد جلسات مع الحكام أو هناك تحسين أو مناقشة معهم".

وأضاف:"في كل مباراة يتم ارتكاب نفس الأخطاء وتضييع الوقت، هل هذا طبيعي؟ لا بد من تعامل الحكم بإعطاء بطاقة صفراء ثم حمراء".

وواصل:"هذا الموضوع من الموسم الماضي، والأمر أصبح غريبًا جدًا ومتكرر، هذا سؤال أطرحه للنقاش".
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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