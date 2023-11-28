نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد النهاية.. خضوع بدلاء الأهلي في مباراة سموحة إلى تدريبات خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع بدلاء الأهلي الغير مشاركين في مباراة اليوم أمام سموحة إلى تدريبات عقب مباراة اليوم أمام سموحة.

وتعادل الأهلي مساء اليوم أمام سموحة دون أهداف، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.



واستمر مران البدلاء على استاد المقاولون العرب عقب نهاية المباراة لمدة تزيد عن نصف ساعة.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إجراء تقسيمة بين اللاعبين وبمشاركة حارس مرمى واحد.

وشارك في التقسيمة محمد هاني وعمرو السولية ومحمد زعلوك وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم.